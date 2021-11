Pontecagnano, al Maximall tutti pazzi per la black friday night

Chi lo dice che il Black Friday deve essere una faticosa corsa all'affare? Il Maximall Pontecagnano ha infatti scelto di reinventare il “venerdì dello sconto” lanciando un’inedita Black Friday Night. Venerdì 26 novembre gli ospiti del centro potranno così fare shopping in tutta serenità, approfittando non solo di sconti straordinari, ma anche della chiusura posticipata alle 23.00. Una giornata, quella del 26, che sarà magica sin dal mattino. Lo spettacolo inizierà con un mare di palloncini black che verranno regalati ai primi ospiti. Nel pomeriggio i più piccoli saranno strabiliati dalle abilità di trampolieri in smoking e a partire dalle 20.00 sul palco di piazza Maximall si terrà uno straordinario pettacolo in stile laser game.

Insomma, molto più di un semplice Black Friday, la Black Friday Night del Maximall sarà perfetta anche per chi vuole concedersi una serata di shopping dopo il lavoro, lo studio o gli impegni del tran tran quotidiano. Magari anche con una deliziosa cena e un cinema da vivere a prezzo ridotto. Intanto, oltre alla Black Friday Night, altra notizia che in questi giorni ha fatto scattare una vera e propria corsa all’acquisto, soprattutto da parte delle signore, è l’apertura al Maximall, di uno splendido store Mango. Già, il noto brand spagnolo ha scelto come prima apertura all’interno di un centro commerciale della nostra regione il Maximall di Pontecagnano che continua ad essere volano importante per l’economia del Salernitano. Dunque, grazie all’attrattività generata da Maximall Pontecagnano, un’altra importante azienda internazionale ha scelto di investire in Campania, e in modo particolare a Salerno.