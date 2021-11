Black Friday 2021, Amazon rilancia con migliaia di offerte nel giorno più scontato dell'anno

Il giorno più atteso dell'anno per gli amanti dello shopping, è finalmente arrivato. Il Black Friday del 26 novembre 2021, nelle sue 24 ore di durata porterà ad un'impennata del traffico web, ed una ricerca smodata del prodotto da comprare fino all'ultimo click.

Black friday, crimini informatici in forte aumento

E' vero che ormai da una settimana tutte le principali catene di e-commerce, Amazon, Mediaworld, Euronics, Unieuro ed Esselunga, stanno vendendo a prezzi ribassati qualsiasi prodotto online, dall'elettronica all'abbigliamento, dai prodotti per la casa alla mobilità elettrica. Anno dopo anno, il Black Friday, diventa un appuntamento da segnare sul calendario, che per certi versi, anticipa o dà il via agli acquisti di Natale; sono in molti, infatti, ad acquistare i prodotti scontati da regalare o regalarsi proprio a Natale.

Ed ora diamo un'occhiata ai prodotti più convenienti venduti su Amazon in occasione del Black Friday 2021.

Smartphone della Samsung, modello Galaxy M12, Android 11 con display da 6,5 Pollici, 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile, Batteria da 5.000 mAh, colore Nero.

Friggitrice ad Aria Forno Princess Deluxe, capienza 11 Litri, Schermo Tattile Digitale, 10 Programmi Preimpostati, Girapollo e Cestello Inclusi, Acciaio Inossidabile.

Bambola di Elsa con Cavallo che nuota e cammina ispirati al Film Disney Frozen 2, prodotto Hasbro Frozen - Frozen 2, Elsa e Il Cavallo Nokk Elettronico.

Apple Watch Series 3, con cassa in alluminio argento e cinturino sport colore bianco.

HUAWEI FreeBuds3i Auricolari True Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Nero

Casa delle Bambole in Legno Amelia per Bambole di 30 cm con 15 Accessori Inclusi e 3 Livelli di Gioco