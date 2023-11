Black Friday, quali bonus si possono usare: dagli occhiali agli elettrodomestici, dai condizionatori alle bici

L'attesa settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata. Venerdì 24 è il giorno segnato in rosso sul calendario di tutti gli amanti dello shopping, online e non solo, che potranno godere di una serie di sconti per l'acquisto di articoli di ogni genere. L'occasione è ghiotta anche per chi vorrà utilizzare alcuni dei bonus messi a disposizione dal governo con la Legge di Bilancio 2023.

Bonus vista

Chi ha bisogno di acquistare nuovi occhiali da vista o lenti a contatto correttive c'è l'opportunità di sommare agli sconti del Black Friday la detrazione di ulteriori 50 euro messa a disposizione dal Bonus vista.

Possono farne richiesta i membri di nuclei familiari con un Isee non superiore a 10.000 euro annui che, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023. Il bonus vista non può essere utilizzato per l'acquisto di occhiali da sole.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Con il Bonus mobili ed elettrodomestici è possibile ottenere una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, in relazione agli interventi di ristrutturazione dell'abitazione. La spesa massima consentita è di 8.000 euro per il 2023 e di 4.000 euro per il 2024.

Gli elettrodomestici su cui è possibile applicare il bonus sono quelli di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Bonus condizionatori

C'è poi il bonus condizionatori per l’acquisto di un nuovo condizionatore o per la sostituzione del vecchio impianto (con uno a pompa di calore o a risparmio energetico). Il bonus prevede uno sconto fiscale che va dal 50% al 65%, in base al tipo di dispositivo acquistato o alla natura di intervento realizzato. L'agevolazione è valida per tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023.

Bonus cultura

Per quanto riguarda l'ambito della cultura, ci sono diverse opportunità. In particolare, il governo ha messo a dispozione due carte: la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito. La prima viene assegnata nell'anno successivo al compimento dei 18 anni d'età a tutti i residenti nel territorio nazionale, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 mila euro. La Carte del merito, invece, è assegnata a tutti coloro che entro il 19esimo anno d'età si sono diplomati con votazione di almeno 100 centesimi.

I due bonus permettoni di accedere a sconti per una serie di attività culturali come ingressi a mostre, monumenti ed eventi culturali, acquisto di biglietti teatrali o per il cinema, libri, cd, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva.

Bonus bici

Con in bonus bici si ha diritto a un incentivo di 500 a 1.000 euro che non può superare il 50% del costo del mezzo. L'aiuto è di 500 euro per le bici a pedalata assistita e 1.000 euro per le cargo bike. Rottamando la propria auto, invece, si possono ottenere fino a 700 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e fino a 1.400 euro per l'acquisto di una cargo bike a pedalata assistita. Iin questo caso l’ammontare del contributo non potrà superare il 70% del costo del mezzo.