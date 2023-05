Pontecagnano, «Scuole in Musica»: sul podio gli alunni dell’Ic Picentia

Grande successo per i 49 allievi del corso di indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado dell’Ic Picentia che hanno partecipato a Verona alla VII edizione del concorso nazionale “Scuole in Musica”, dedicato agli studenti delle scuole primarie, secondarie e dei conservatori di musica. Alla manifestazione, promossa dall'associazione musicale Talent School e patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Verona, hanno partecipato 12 mila alunni in rappresentanza di 400 istituti.

Gli alunni, coordinati dai professori Vincenzo D'Acunto, Luisiana De Chiara, Maurizio Marotta e Vincenzo Ronca, hanno fatto incetta di premi. A partire dall’orchestra della scuola che ha ottenuto il primo premio assoluto (100/100), come anche l’Ensemble sax (100/100) per un totale di quattro primi premi assoluti (100/100), e sei primi premi, con plauso della giuria.

«La nostra orchestra – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - si è distinta al punto da meritare le congratulazioni espresse della commissione, formata da musicisti di livello. Anche la tenuta dei solisti è degli ensemble ha fatto registrare ottimi risultati. Si tratta di un grande lavoro di squadra in cui la dedizione e l'impegno dei ragazzi, alle prese anche con le verifiche di fine anno, è stato guidato con passione da docenti di alto profilo professionale e sostenuto con convinzione dalle famiglie, molte delle quali hanno seguito i nostri musicisti a Verona. Un successo che ancora una volta sancisce l'importanza dell'alleanza scuola-famiglia».