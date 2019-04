Lunedì 29 Aprile 2019, 11:27

Un ponte rischia di cadere e la strada è pericolosa. Una servizio fotografico inviato agli enti preposti per mettere in risalto le difficoltà dell'arteria che unisce Montesano e Tramutola (in Basilicata). Un ingegnere di Montesano, Antonio Pisano, denuncia da anni lo stato in cui versa la strada regionale 276. Il ponte Tavernazzo è iniziato a cedere e da circa dieci anni ci sono segnalazioni. Il ponte alla località Cozzo Forgione è in stato di pericolosità, in quanto il cemento si è cominciato a sgretolare in più parti. E poi sono altre le difficoltà della strada con asfalto che cede ai lati e altri ponticelli in stato di abbandono.