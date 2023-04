Positano, auto finisce contro una casa. Sfiorata la tragedia in via Marconi

Tragedia sfiorata questa mattina a Positano invia Marconi dove una utilitaria, per cause in via di accertamento, è improvvisamente piombata contro un'abitazione. E solo per miracolo non si sono registrate conseguenze maggiori.

Solo qualche danno al veicolo e ad una struttura in alluminio in cui erano contenute delle bombole del gas. Infatti il timore per le persone accorse sul posto subito dopo essere state richiamate dal rumore, era quello proprio relativo alla presenza del gas. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

L'episodio non ha determinato nessuna interruzione della circolazione stradale ma solo qualche rallentamento quando l'auto è stata spostata dal punto in cui aveva impattato precedentemente. Anche per lo sfortunato automobilista solo tanto spavento.