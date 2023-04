Positano, petizione per una deroga alle targhe alterne nella Penisola Sorrentina

Una petizione per consentire il passaggio in deroga alle targhe alterne in Penisola Sorrentina agli ospiti delle strutture ricettive di Positano e Praiano. È stata avviata dall’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi ha dato il via una sottoscrizione online riservata agli operatori della ricettività di Positano e Praiano, in modo da poter intervenire ai tavoli istituzionali per dare voce alle necessità del territorio e in particolare al comparto turistico.

Pertanto, la richiesta è che l'ordinanza 223/2020 venga modificata consentendo il transito ai veicoli condotti da persone prenotate presso strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, aventi sede anche sul territorio dei Comuni di Positano e Praiano - previa esibizione, all’atto dei controlli, di idoneo documento attestante l’avvenuta conferma della prenotazione.

L’invito del distretto turistico è quindi rivolto agli operatori dei territori interessati chiamati ad aderire alla petizione «in modo da intervenire con una voce unitaria, che sia portatrice delle reali necessità del comparto».

Questo perché, secondo il Distretto, il passaggio per la Penisola Sorrentina è da sempre il percorso abituale per gli ospiti delle strutture delle due cittadine. Ma non è tutto in quanto l'intento della petizione è quello evitare problemi di sicurezza sugli assi viari.