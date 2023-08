Premio Contursi Terme, riconoscimenti a Gratteri, Manfredi e De Giovanni

Premio Contursi Terme, il 6 agosto consegna dei riconoscimenti al Procuratore Nicola Gratteri e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Un itinerario tra benessere, folclore, enogastronomia, musica, ambiente, cultura a Contursi Terme (capofila), Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Sicignano degli Alburni, Valva.

Al via la XXVII edizione del Premio Contursi Terme, un viaggio alla ricerca dell'essenza di sei paesi che compongono il partenariato, un percorso che accende i riflettori sulle bellezze della valle del Sele e degli Alburni.

Sei Comuni, sei esperienze tutte da vivere grazie ad eventi che regaleranno emozioni importanti, con ospiti di grande coinvolgimento. Contursi Terme, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Sicignano degli Alburni, Valva sono i Comuni protagonisti del programma presentato nella città delle terme, che ha visto annunciare eventi e premiati di questa edizione.

Il clou è domenica prossima, 6 agosto (ore 21), con la serata di gala che si terrà a Contursi Terme, con i riconoscimenti al Procuratore Nicola Gratteri, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, allo scrittore Maurizio De Giovanni, a Luca Bianchi, ad Angelo Mellone, a Monica Giandotti, al nutrizionista del Napoli, contursano doc, Marco Rufolo, a Franco Pepe. Una serata presentata da Vittoriana Abate che vedrà sul palco Flo, Joy Garrison, Napoleone, con la partecipazione di Leonardo Manera.

Contursi Terme ancora una volta aggrega il territorio per la realizzazione di un programma di eventi finanziati dalla Regione Campania grazie ad un intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 – “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura, programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale”.

Con la direzione artistica di Carlo Puca, il Premio snocciolerà eventi che prenderanno il via il 4 agosto, con la sezione Cultura e con la presentazione di tre libri di grande interesse e valore.

Lo start con il libro di Antonio Funiciello “Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti” (Rizzoli); il 5 agosto “Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale” (Rubettino), di Luca Bianchi e Antonio Fraschiella; il 6 agosto, prima della serata di gala, ci sarà la presentazione del lavoro del procuratore Nicola Gratteri e di Antonio Nicolaso “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” (Mondadori).