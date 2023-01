Pronto soccorso e l'emergenza: 280 accessi in soli due giorni

Sono stati 280 gli accessi al pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore nei primi giorni del 2023.

Il bilancio di Capodanno è notevole quanto drammatico, con il sovraffollamento del presidio che è circostanza oramai duratura e nota da anni.

I giorni di riferimento sono il 31 dicembre e il 1 gennaio. Buona parte di quegli accessi, come spiegato dalla direzione sanitaria ad una televisione locale, «non sono appropriati», in ragione di attività che andrebbero garantite dal territorio. Dunque, non dall'ospedale. Troppe volte, infatti, l'ospedale di Nocera registra accesso di codici non urgenti, che il più delle volte possono essere trattati altrove. Su 10 pazienti in media, 4 almeno non sono ritenuti appropriati. Ha invece retto - ed è la nota positiva - la gestione dell'emergenza del pronto soccorso, che da anni accoglie anche l'utenza di buona parte dei paesi vesuviani. Tuttavia, gestendo tutti questi pazienti vi sono ricadute sui livelli assistenziali, con mancanze negli altri reparti, che vanno comunque garantiti. Intanto, il gruppo di Fdi ha chiesto alla maggioranza del sindaco un consiglio comunale monotematico «per affrontare una volta per tutte i problemi che assillano l'ospedale cittadino e in generale le strutture dell'Asl presenti sul territorio».