Giovedì 6 Giugno 2019, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna truffa provata (la giustizia penale ha dichiarato la prescrizione) e quindi nessun diritto al rimborso dell’importo versato: così il deputato salernitano Nicola Provenza si trova adesso a dover restituire i 40mila euro che il tribunale civile gli aveva riconosciuto in primo grado all’esito di una causa con l’ex socio e che tra, spese e interessi, sono lievitati fino a superare i 70mila euro. Lo ha deciso la Cassazione civile, dichiarando inammissibile il ricorso con cui il parlamentare aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello, la quale aveva ribaltato l’esito del primo grado e dato la stura al pignoramento di veicoli, attivato dalla controparte dopo che l’atto di precetto era caduto nel vuoto. L’esecuzione del pignoramento, fa sapere il legale di Provenza, «è già stata sospesa per irregolarità». Intanto però è arrivata la Cassazione, che “boccia” il ricorso pur dichiarando compensate le spese «per la peculiarità della vicenda in fatto e l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione».La vicenda inizia negli anni Novanta, quando l’attuale esponente del Movimento 5 Stelle consegna all’allora socio 50mila euro in assegni per la partecipazione al capitale sociale della srl Artemisia H. Nella delibera assembleare che varò l’aumento di capitale la quota sottoscritta fu però di soli 10mila euro, e nel contenzioso che ne seguì il giudice condannò l’ex socio al risarcimento dei restanti 40mila, più somme accessorie. La sentenza era esecutiva e l’importo fu versato, ma nel 2016 l’Appello ha riformato la decisione, spiegando tra l’altro che nel giudizio civile il presunto truffato non aveva argomentato sugli eventuali raggiri posti in essere per indurlo a firmare gli assegni o per fargli sottoscrivere una quota di capitale inferiore a quella disponibile. E su quella pronuncia c’è ora il sigillo della Cassazione.