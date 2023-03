Salerno, Provenza nuovo presidente del Conservatorio Martucci

È l’avvocato Luciano Provenza il nuovo presidente del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di nomina. Il presidente Provenza rimarrà in carica per tre anni.

Docente di discipline giuridiche ed economiche da oltre trent’anni, Provenza è laureato sia in Giurisprudenza che in Diritto canonico. È avvocato matrimonialista e avvocato canonista del tribunale ecclesiastico, nonché giornalista e speaker radiofonico. Soprattutto, Luciano Provenza è stato consigliere comunale di Salerno. L’avvocato – che non ha mai avuto in tasca la tessera del Pd e, anzi, proveniva da Alleanza nazionale di Gianfranco Fini - fu eletto nella maggioranza di centrosinistra, guidata da Vincenzo De Luca. Provenza, presidente della commissione Politiche sociali nell’ultimo quinquennio di De Luca sindaco, non è stato poi rieletto alle comunali del 2016 e, nel 2021, ha scelto di non ricandidarsi.