Tézier al «Sala», successo per la masterclass

Il baritono francese Ludovic Tézier, considerato tra i migliori al mondo, è stato ospite oggi del Conservatorio «Nicola Sala» di Benevento per una masterclass con gli studenti presso l'auditorium San Vittorino. Tézier, che in questi giorni è in scena al Teatro San Carlo di Napoli con il melodramma «La Gioconda», ha accolto l'invito della presidente del Conservatorio Caterina Meglio e del direttore Giuseppe Ilario, impegnati sul fronte della didattica d'eccellenza.

Nel raccontarsi agli studenti, Tézier ha ricordato: «Studiavo economia a Marsiglia e dall'altra parte del cortile sentivo cantare, capii che c'era una scuola di canto e pian piano passai dall'altra parte del cortile.

Ho fatto un gradino alla volta, non ho mai spinto sulla voce per fare carriera, consiglio di non cominciare troppo velocemente, con ruoli di grande intensità, perché - come si dice in Francia - poi non avrai il fondo per fare la cucina».

Due ore di conversazione con gli studenti di canto lirico e non solo, che provengono da tutto il mondo. Un'esperienza stimolante - ha sottolineato Ilario - per i ragazzi ma anche per tutto il Conservatorio, che è sempre più competitivo». «Un evento di grandissimo prestigio - ha concluso la Meglio -, che ancora una volta conferma la qualità e l'innovatività della proposta portata avanti dal Conservatorio».