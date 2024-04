Napoli, “Vocalis” al Conservatorio di San Pietro a Majella con Maria Pia De Vito e Bruno De Simone

Due giorni di relazioni, esercitazioni pratiche e concerti dedicati all’uso della voce come strumento musicale: si intitola “Vocalis” la manifestazione che lunedì 15 e martedì 16 aprile animerà il Conservatorio S. Pietro a Majella. Evento unico nel suo genere per Napoli, l’iniziativa indagherà il tema della vocalità con un approccio olistico che metterà in connessione l’ambito didattico con le più avanzate conoscenze acquisite nel campo della

foniatria, della logopedia e della posturologia.

Esperti di livello nazionale e docenti del S.

Pietro a Majella si alterneranno nella Sala Martucci con relazioni sulla voce cantata che approfondiranno i molteplici aspetti fisiologici dell’emissione vocale così come analizzeranno le prassi esecutive dei diversi generi musicali. Il calendario della manifestazione sarà poi arricchito da una serie di concerti ad ingresso gratuito ospitati nella Sala Scarlatti.

Protagonista della prima giornata sarà Bruno de Simone che lunedì 15 aprile riceverà il premio Vocalis 2024 come riconoscimento per una carriera che lo ha portato ad essere un punto di riferimento nel repertorio belcantistico oltre che uno dei cantanti-attori più apprezzati. Al termine della cerimonia di premiazione, il baritono proporrà un recital accompagnato al piano da Maurizio Iaccarino. Il programma concertistico di lunedì 15 aprile vedrà inoltre esibirsi Carlo Lomanto e il Vocalis Ensemble, con la performance per voce e live electronics “100% Pure Vocal”, e gli allievi della classe di Canto Lirico di Chiara Artiano.

Martedì 16 aprile a salire sul palco della Sala Scarlatti sarà Maria Pia De Vito: accompagnata al piano da Julien Oliver Mazzariello, la cantante e docente del S. Pietro a Majella darà ancora una volta prova della sua straordinaria duttilità vocale, a completo agio con le tecniche di canto e improvvisazione della scena jazzistica contemporanea.

L’ampia panoramica esecutiva sulla vocalità si completerà, infine, con le esibizioni degli allievi delle classi di canto lirico di Valeria Baiano, Daniela del Monaco e Emma Innacoli e del Coro degli allievi del Conservatorio diretto da Virgilio Agresti. Tutti gli appuntamenti di “Vocalis” sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.www.sanpietroamajella.it.