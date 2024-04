Napoli, il “concerto di primavera” a Santa Maria la Nova

Sabato 13 aprile, alle ore 19.00, nel complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli si esibirà, nel “Concerto di Primavera”, un giovane pianista campano, Miki Lubrano Lavadera; artista scelto dalla professoressa Maria Sbeglia in occasione del Primo South Event per le opere del Sovrano Ordine di Malta ed in particolare per quelle del Gran Priorato di Napoli e Sicilia.

La professoressa Sbeglia sarà presente al concerto ed introdurrà l’artista insieme al programma musicale, tutto incentrato su pezzi di antiche musiche e canzoni napoletane.

Le disponibilità di posti per l’evento, organizzato dal Comitato per il fundraising del Gran Priorato, sono state immediatamente colmate, avendo ricevuto una richiesta ampiamente superiore alle aspettative.

Il programma della serata prevede per gli ospiti una visita guidata del complesso monumentale di Santa Maria La Nova prima dell’inizio del concerto, a seguire il concerto intitolato “Pianoforte Romantico” ed infine la cena.

Numerosi gli sponsors che hanno deciso di aderire all’attività: Gaudium et Spes Fundation INC, Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Alba Catering, Il Tuo Artigian S.r.l, Liquori NNastro d’Oro, Asad ventrella, Tipografia Enzo Albano, Amarelli Liquirizia dal 1731.

Il ricavato della serata di beneficenza andrà a sostegno delle persone ammalate e disabili della Delegazione di Napoli, che parteciperanno al pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall’Ordine di Malta nel prossimo mese di maggio.