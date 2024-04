Gambogi in concerto con un trio semi-acustico

Virtuoso delle sei corde e magistrale interprete fin dai primi anni Ottanta ha collaborato con i giganti della musica italiana da Mario Biondi a Vasco Rossi, dai Ladri di Biciclette ai Nomadi. Arriva in Campania, al The Golden Pot di Cardito, il musicista e interprete Giordano Gambogi per un doppio concerto, giovedì 11 e venerdì 12 aprile.

«Abbiamo creato una band autoctona – afferma Gambogi - composta da un napoletano verace come Lazzaro Simpatia, Simone Palomba lampedusano cresciuto ad Anzio, ed io che nasco a Milano, trascorro la mia vita in Emilia Romagna e per il mondo ma frequento Lampedusa da 24 stagioni. Un trio semi-acustico: proponiamo un amarcord della storia del rock e del pop rock, Santana, Pink Floyd, Eric Clapton, Dire Straits, Led Zeppelin. Un insieme di brani mitici e intramontabili.

Tutto in versione semiacustica. Durante questo appuntamento “The Golden Pot” ci sarà spazio anche per tante cose nuove - aggiunge l’artista - presenterò un insieme di brani risultato di un cofanetto che mette insieme un po’ tutti i miei lavori, un po’ la mia storia. Ci sarà un brano che ho cantato coi Nomadi, uno coi Ladri di Biciclette, c’è una mia versione di “Bella” da “Notre Dame de Paris. Inoltre ci saranno anche tre inediti parte di un nuovo progetto che si intitola “Mareas”. Canterò anche “Love dreamer” brano che ho scritto per Mario Biondi. Canzone notissima, che ha collezionato ben tre dischi di platino: la presenterò in una speciale versione acustica».

E poi conclude, «Ho scritto una canzone per un film thriller americano, uscito da poco in America, ha vinto un importante riconoscimento a Los Angeles, il titolo del film è “Global Harmony” diretto dal giovane regista napoletano Fabio Massa».