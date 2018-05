Giovedì 24 Maggio 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:13

MONTECORVINO ROVELLA - Due pusher arrestati dai carabinieri a Montecorvino Rovella. I militari hanno bloccato Oussama El Meghary e Pietro Scarpinato, entrambi 18enni, mentre erano per strada e sono stati arrestati in flagranza per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno perquisito i due spacciatori ed hanno rinvenuto nelle tasche degli indumenti indossati 75 grammi di hashish e 275 euro. Gli stupefacenti e il denaro sono stati sequestrati. Espletate le formalità di rito i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.