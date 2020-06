Operazione antidroga della poliza a Battipaglia. il pusher, 41enne pregiudicato, è stato intercettato per strada dai poliziotti ma appena li ha notati è fuggito via con uno scooter e poi è stato bloccato ed arrestato. In uno zaino il pusher aveva 187 grammi di marijuana e 1.335 euro, provento della vendita degli stupefacenti. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, hanno perquisito l'abitazione del malvivente ed hanno rinvenuto altri 203 grammi di marijuana e poi hanno individuato una vasta piantagione dove c'erano circa cento piante di marijuana che è stata subito sequestrata insieme agli stupefacenti e al denaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA