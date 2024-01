Salerno, quattro arresti per violenza in famiglia in tutta la Provincia

Non per tutti il Natale è festa di pace, anzi. Durante proprio le festività natalizie sono aumentati nel Salernitano i casi di violenza in famiglia. In particolare nel periodo tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo sono stati quattro i casi registrati da nord a sud della provincia. Episodi di violenza che, per fortuna, non sono sfociati in tragedia. Sono stati i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, a Fisciano, a salvare una donna dal pestaggio del suo compagno. L'uomo, al culmine di una lite, ha aggredito fisicamente la partner colpendola con pugni. La donna è riuscita a fuggire rifugiandosi all'interno dell'abitacolo di una vettura dalla quale ha poi richiesto aiuto al 112. I militari dell'Arma, intervenuti prontamente in suo soccorso, sono poi riusciti a rintracciare l'uomo violento, che nel frattempo si era allontanato da casa, e lo hanno arrestato. Sempre negli ultimi giorni, i carabinieri hanno arrestato un altro uomo a Matinella, in flagranza di reato, mentre aggrediva violentemente la compagna. Stessa storia anche ad Agropoli e a Roccadaspide.

In quest'ultima circostanza l'uomo si è presentato presso l'abitazione della propria famiglia noncurante del divieto di avvicinamento a suo carico e dell'allontanamento dalla casa familiare.