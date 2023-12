Eboli, quattro pusher arrestati con gli stupefacenti

Quatto pusher arrestati ad Eboli. I carabinieri della Compagnia di Eboli, hanno arrestato, in flagranza di reato, per spaccio di sostanza stupefacente, quattro pregiudicati con precedenti specifici.

Cosimo Dianese, Vincenzo Paolino, Simone Pesce e Massimo Petrillo sono stati sorpresi dai militari mentre vendevano stupefacenti ai clienti per strada nel rione Pescara. Durante l'operazione antidroga sono stati sequestrati crack, cocaina e hashish per un peso complessivo di circa 48 e 325 euro in contanti.