Salerno, per Luci d'artista Trenitalia rimodula 21 corse dei treni

Per venire incontro alle esigenze dei pendolari trenitalia rimodula l'offerta del Regionale sulle linee ferroviarie più frequentate: più posti offerti e maggiore comfort per chi viaggerà sulla grazie ai nuovi convogli Rock a doppia composizione; inoltre, ancora più treni fermeranno nelle stazioni di Torre Annunziata Città (Napoli - Nocera - Salerno), Cancello-Arnone (Benevento - Roma), Montecorvino e Pontecagnano (Napoli - Salerno - Sapri/Eboli - Buccino) e aumentati i collegamenti sulla Napoli - Caserta. Cresce anche l'offerta di Trenitalia per raggiungere i principali eventi a tema natalizio sparsi in Campania.

A Salerno tornano le Luci d'Artista, lo spettacolo che unisce grandi e piccoli in un viaggio immaginario tra vie illuminate e opere d'arte: quest'anno saranno 21 le corse straordinarie che collegheranno il capoluogo salernitano: 12 sulla tratta metropolitana Salerno - Arechi, 3 sulla relazione Napoli Campi Flegrei - Salerno e 6 sulla relazione Caserta - Salerno. Inoltre, grazie a una promo dedicata, sarà possibile raggiungere comodamente in treno il Magic Castle di Angri, dove Babbo Natale in persona sarà pronto ad accogliere grandi e piccini.