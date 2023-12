«Raccontami Erasmus 2023», martedì la premiazione del concorso all'Università di Salerno

Martedì 4 dicembre, presso l'Università degli Studi di Salerno, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso «Raccontami Erasmus» 2023. L'università ha organizzato questo emozionante contest dedicato agli studenti che hanno vissuto un'esperienza Erasmus all'estero. Il bando dell'iniziativa è stato pubblicato sul sito web dell'Ateneo il 26 aprile 2023 e la scadenza per le candidature è stata il 10 novembre 2023.

Il concorso «Raccontami Erasmus» era rivolto agli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università o ai corsi di dottorato che hanno partecipato a programmi di mobilità Erasmus negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023.

Il concorso è suddiviso in quattro sezioni, corrispondenti alle aree linguistiche dei paesi con cui sono stati stipulati accordi bilaterali e di cooperazione internazionale per gli scambi Erasmus.

La partecipazione a ciascuna sezione è avvenuta attraverso la realizzazione un testo inedito (racconto dell'esperienza Erasmus o componimento poetico) redatto in lingua italiana, con una lunghezza massima di due pagine. Oppure attraverso la realizzazione un prodotto multimediale con sottotitoli in lingua straniera e in italiano.

I vincitori selezionati riceveranno una pergamena insieme a vari premi previsti per ciascuna sezione del concorso. I primi classificati nelle quattro aree linguistiche della sezione «Testo inedito» riceveranno un iPad 10a generazione personalizzato Unisa, del valore di €589. I secondi classificati nelle quattro aree linguistiche della sezione «Prodotto multimediale» riceveranno una Gopro, del valore di €610. I secondi classificati di entrambe le sezioni e di ciascuna area linguistica riceveranno un Coupon per Interrail Global pass 7 giorni in un mese, del valore di €264. Infine, i terzi classificati di entrambe le sezioni e di ciascuna area linguistica riceveranno uno zaino porta computer personalizzato Unisa del valore di €100.

La cerimonia di premiazione ufficiale si svolgerà il 4 dicembre 2023, nell'aula De Rosa (D1), alle ore 10:00. Sarà un momento emozionante in cui verranno annunciati e premiati i partecipanti che hanno saputo cogliere appieno lo spirito dell'esperienza Erasmus attraverso le loro opere letterarie. Per i partecipanti nella categoria «prodotto multimediale» sarà invece prevista la proiezione dei video, la votazione in sala e la premiazione basata sui voti ricevuti dagli studenti presenti.