Venerdì 9 Novembre 2018, 17:36

Preso il King’s Residence Hotel di Palinuro in una cornice ambientale e paesaggistica di straordinaria bellezza si è svolta l’assemblea elettiva della FIBA Confesercenti Campania.All’Assemblea, coordinata dal direttore Interregionale Confesercenti Pasquale Giglio, hanno partecipato oltre 50 delegati, provenienti dalla provincia di Napoli, Ischia, Salerno, Litorale Domitio, Costa Cilentana e Golfo di Policastro.È stato eletto all’unanimità Presidente Regionale FIBA Confesercenti Campania Raffaele Esposito.È stata una testimonianza di stima e di gratitudine dei tanti imprenditori balneari presenti che hanno riposto la loro fiducia nelle mani del giovane presidente Esposito che si è contraddistinto in questi anni, unitamente al suo stretto gruppo dirigente locale e provinciale, per le politiche balneari e turistiche volte alla sostenibilità.Riponiamo, dichiara il Presidente Interregionale Campania e Molise Vincenzo Schiavo nel Giovane Presidente Esposito, la nostra totale fiducia, sono certo che insieme daremo vita alla strutturazione di un comparto sindacale regionale migliore e maggiormente rappresentativo al passo con i tempi e rispettoso delle esigenze imprenditoriali. A lui ed alla nuova Presidenza Regionale vanno i miei personali auguri per un cammino ricco di soddisfazioni per le nostre imprese.Ringrazio i tanti imprenditori presenti alla kermesse elettiva, dichiara il nuovo Presidente Regionale FIBA, questa giornata di confronto e dialogo rappresenta per me una grande gioia. Continuerò a lavorare con umiltà e passione per le grandi sfide che attanagliano il comparto regionale e nazionale della categoria, prosegue il Presidente, come la direttiva Bolkestein, ma anche le questioni dissesto idrogeologico ed erosione costiera, le politiche legate alla mobilità ed alla valorizzazione della risorsa mare senza trascurare gli aspetti della pressione fiscale che ormai risultano essere insostenibili per molte imprese balneari e turistico balneari della nostra straordinaria Regione Campania.