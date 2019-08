Lunedì 5 Agosto 2019, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina a mano armata è stata messa a segno poco fa in un supermercato a Battipaglia. Il rapinatore con il viso coperto e la pistola tra le mani ha minacciato i dipendenti e i clienti del supermercato e poi si è fatto consegnare il denaro che era riposto nei registratori di cassa. Il bandito prima che fosse troppo tardi è fuggito via con il bottino. In via Domodossola, dove è stata messa a segno la rapina, si sono precipitate la volanti della polizia e le pattuglie dei carabinieri che hanno avviato le indagini per intercettare il rapinatore.