Rapina in un bar a Pontecagnano. I malviventi, due uomini incappucciati, hanno fatto irruzione in un bar questa mattina ed hanno mincciato il gestore dell'esercizio commerciale. Poi, i rapinatori si sono impossessati del registratorie di cassa e di alcuni Gratta e Vinci. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno avviato le indagine per rintracciare i malfattori. Il bottino con cui sono fuggiti i rapinatori è di circa 500 euro.

