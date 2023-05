Rapinato supermercato a Sarno, in due a volto coperto portano via l'incasso

Rapina e furto, quest'ultimo sventato, a Sarno, nei giorni scorsi. Le forze dell'ordine stanno indagando su due episodi avvenuti giorni fa, sul territorio comunale.

Nello specifico, presso un negozio e un supermercato. Tre persone, mercoledì, avrebbero forzato l'ingresso di un'attività commerciale per la vendita di oggetti per la casa, portando via l'incasso e diverso materiale. Sul posto è giunta la vigilanza privata, dopo l'allarme scattato a seguito dei danni causati alla porta d'ingresso.

I ladri a quel punto hanno abbandonato il bottino e sono riusciti a fuggire, dopo essere stati colti nel momento della fuga.

Non è andata meglio invece, ad un supermercato, dove almeno in due hanno consumato una rapina, con i volti coperti da un casco.

La coppia di banditi ha prelevato i soldi da tre casse, poi è fuggita in sella ad uno scooter. Gli episodi sono al vaglio dei carabinieri della stazione. Allo studio anche le immagini di telecamere di sorveglianza, per tentare di identificare i due rapinatori. Non è da escludere che si possa trattare delle stesse persone che avevano agito presso il primo negozio, in precedenza.