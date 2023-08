Riaperta la statale amalfitana. A Capo d'Orso lavori fermi solo nei weekend

Ha riaperto poco fa la statale amalfitana interrotta da due giorni a causa dell'allerta meteo. I lavori di bonifica necessaria a rimuovere i pericoli incombenti dopo il devastante incendio del 12 agosto scorso riprenderanno domattina quando l'arteria resterà chiusa fino alle 16.

La strada, nel tratto compreso tra il chilometri 39+350 e 39+600 (più esattamente tra Capo d’Orso e l’abbazia di Santa Maria de Olearia) riapeirà completamente a senso unico alternato regolato da impianto semaforico senza limitazioni d'orario nel prossimo weekenda a partire da venerdì pomeriggio.

Da lunedì 4 settembre, invece, torneranno in vigore le disposizioni di chiusura della strada che resterà chiusa tutti i giorni (weekend esclusi) dalle 8 alle 16. A meno che così, valutato l'andamento del cantiere e rimossi i fattori di pericolo imminente, l'Anas non modificherà l'ordinanza in vigore con l'introduzione di fasce orarie.