Giovedì 28 Dicembre 2017, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:52

SARNO - Sacchi colmi di rifiuti abbandonati nell'area industriale, identificati i responsabili. Sono ristoratori del posto e negozionanti incastrati da diversi indizi ritrovati nei sacchi. Pioggia di sanzioni in arrivo, multe anche di migliaia di euro. E' l'ennesimo scarico abusivo di materiale di scarto nella zona industriale di Sarno, divenuta da tempo zona disseminata di micro discariche anche di rifiuti speciali. Verifiche a tappeto quelle degli ispettori ambientali del comune e delle guardie ambientali Kronos, in collaborazione con la Sarim. Oltre una decina le persone identificate, tra le quali negozianti e ristoratori. Pare che nei rifiuti siano state ritrovati atti e documenti intestati. I controlli hanno interessato, oltre l'area Pip di via Ingegno, anche le strade del centro cittadino Prolungamento Matteotti, via Matteotti, vico Sgargianti; zone periferiche via San Vito e stradine di Lavorate, via Sarno Striano.