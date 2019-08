CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Agosto 2019, 11:18

«Sono, innanzitutto, un pastaio. E, poi, un imprenditore della pasta». Si definisce così Giuseppe Di Martino, 49 anni, patron dei pastifici Di Martino, Dei Campi e di Antonio Amato. Parlando dello storico pastificio salernitano, acquisito nel 2014, dice «abbiamo voluto spostare l'azienda su un livello qualitativo più alto» e, ora, in cantiere, c'è «un potente progetto di disintermediazione per essere più vicini ai clienti».«Non lo so, ma me l'hanno detto in tanti ultimamente. Rappresentiamo una quota importante dell'export e della produzione di pasta in Italia su più fronti e su più regioni. Con un lavoro di 107 anni, è difficile avere un'attività che riesca a essere di buon successo per così tanto tempo, per tre generazioni. Quindi, diventa una cosa abbastanza poco comune. Ma ce ne sono tanti di re della pasta. Io credo di svolgere semplicemente un ruolo con dignità e con onore».