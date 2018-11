Rimproveri «offensivi» ai bambini, indagate tre maestre d'asilo

Martedì 20 Novembre 2018, 17:49

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Avrebbero usato violenza, soprattutto verbale, su alcuni bambini iscritti ad un asilo di Sant’Egidio del Monte Albino. Per questo, sono tre le maestre formalmente indagate per maltrattamenti nei confronti di minori. L'indagine viene condotta dalla polizia giudiziaria presso la procura di Nocera Inferiore, a seguito della denuncia sporta dalla madre di uno dei piccoli, che agli inquirenti ha raccontato che il figlio, in più momenti, avrebbe esitato sull'idea di andare all'asilo. Atteggiamenti che avrebbero insospettito la donna, con un racconto di particolari fornito poi alle forze di polizia. Attraverso dei filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria, gli inquirenti avrebbero notato che le maestre si sarebbero comportate in maniera non sempre consona quando accudivano i bambini. A qualcuno avrebbero tirato lievemente il braccio, mentre altri sarebbero stati richiamati con espressioni dal contenuto denigratorio, dunque non idoneo al ruolo di educatrici che svolgono. E che funge da aggravante per l'ipotesi di reato per i quali la procura potrebbe, in futuro, procedere. Le donne sono state interrogate giorni fa dagli agenti della sezione p.g. Lo scopo dell'indagine è ora comprendere se i comportamenti annotati dagli inquirenti possano risultare sufficienti per formulare un'accusa esplicita nei riguardi delle tre, proseguendo dunque con l'attività investigativa.