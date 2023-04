Rissa tra giovani nella movida di Nocera, 17enne finisce in ospedale

NOCERA INFERIORE. Litigio con ferito a Nocera Inferiore. L'ennesimo episodio che vede protagonisti dei giovani costa il ferimento di un 17enne di Nocera Superiore. Domenica scorsa, lungo via Papa Giovanni XXIII, due gruppi di giovani si sono affrontati in ragione di un litigio scoppiato per futili motivi.

Non è la prima volta che quella zona - molto frequentata nei fine settimana - diventa luogo di risse e violenza. Sull'episodio indagano i carabinieri. Non si conoscono ancora i motivi del pestaggio, forse una "guardata" o una "spinta", magari qualcosa di premeditato. Ad avere la peggio è stato un ragazzino, colpito con calci e pugni al volto e allo sterno. In ospedale è finito un 17enne con varie contusioni ad un braccio e a una mano, per lui prognosi di 25 giorni. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale, che stanno verificando la possibilità di acquisire telecamere per individuare i violenti.

Da tempo non si verificavano episodi simili: più volte le forze dell'ordine sono state impegnate in indagini per individuare gruppi di ragazzi violenti che, nei fine settimana, creavano disagio e paura lungo le strade di Nocera Inferiore. Da anni la città registra un flusso enorme di ragazzi, a partire da venerdì, per la presenza di locali e bar. A riguardo, i pattugliamenti di polizia, finanza e carabinieri avevano riportato sotto controllo la situazione da un pò di tempo. Ora un nuovo episodio, su quale andrà fatta luce.