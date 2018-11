Giovedì 8 Novembre 2018, 21:55

Una mega rissa è scoppiata in pieno centro a Sarno intorno alle 21. Una lite tra due donne che hanno iniziato a colpirsi a vicenda è degenerata in pochissimi minuti coinvolgendo i rispettivi compagni.I due uomini, infatti, si sono armati di bottiglie ed hanno iniziato a sferrarsi colpi con i cocci.Tanta la paura per i residenti della zona e, per chi si è ritrovato suo malgrado dinanzi alla scena di inaudita violenza. Immediato l’intervento degli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato. I poliziotti sono intervenuti su richiesta di alcune persone terrorizzate ed hanno evitato il peggio. I quattro sono stati fermati ed identificati. In due hanno riportato leggere escoriazioni. Non si sa quali siano i motivi all'origine della violenta rissa.