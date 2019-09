Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre diciottenni sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto intorno alle 22 di ieri sulla Strada Statale 166 degli Alburni, una strada che collega la Piana del Sele con gli Alburni. L'incidente è avvenuto nel territorio di Roccadaspide, paese in cui i tre ragazzi vivono. I ragazzi viaggiavano a bordo di una Polo Volkswagen che si è schianta contro il guard rail. Soccorsi dalle ambulanze del 118, i tre sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro, ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ha riportato un grave trauma cranico e la frattura del bacino, ed è in prognosi riservata. Gli altri due se la sono cavata con ferite lievi. Sullo stesso tratto, poco meno di un anno fa, persero la vita in un incidente due ragazzi, anche loro diciottenni. La Strada Statale 166 degli Alburni è tristemente nota per i numerosi incidenti mortali avvenuti tra Roccadaspide e Capaccio Paestum.