Giovedì 10 Ottobre 2019, 12:02

Ha rubato liquori, alimenti e anche un mezzo prosciutto in un supermercato a Battipaglia ed è stato arrestato dai carabinieri. Il ladro, un pregiudicato battipagliese, ha nasconto gli alimenti sotto gli indumenti indossati e nelle parti intime ma l'escamotage non è servito per evitare l'arresto. I dipendenti del supermercato hanno notato l'uomo uscire dalla rivendita con atteggiamento sospetto ed hanno allertato subito i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, che sono intervenuti immediatamente ed hanno intercettato il ladro per strada ed hanno recuperato la refurtiva.