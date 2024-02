Nocera Inferiore, ruba salvadanaio per la beneficenza in un negozio, titolare diffonde il video

Ruba un salvadanaio per la beneficenza, finalizzato alla raccolta fondi per la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La donna, con l'inganno, si è impossessata, all’interno di un’attività commerciale, di uno dei salvadanai distribuiti a tutte le attività come da tradizione.

Dopo poco, fanno sapere, il contenuto del salvadanaio è stato restituito. Un episodio spiacevole, anche in previsione dell’apertura di questa sera, prevista a partire dalle ore 20 nella sede della Nuvkrinum Curva Sud sita all’interno della galleria Gargano in via Grimaldi.

L'iniziativa di beneficenza, infatti, viene fatta ogni anno da un gruppo di tifosi della Nocerina. Prima della cerimonia, ci saranno i festeggiamenti per i 114 anni di vita della Nocerina, con la deposizione della corona per i tifosi caduti prevista per le ore 19:10.

La posizione della donna resta, ora, al vaglio delle forze dell'ordine, qualora venga sporta denuncia sull'accaduto. «Approfittare della bontà di un ragazzo e montare una messa in scena per poter prendere un salvadanaio custodito dalla nostra attività come se fosse una cosa personale e mettere in difficoltà una persona che non sa nulla del mondo ultras e poco e niente dell’importanza di questa iniziativa.

Non saprei come definire questa persona". Questo quanto dichiarato ad una TV locale il titolare dell'attività. Il video era stato diffuso, per denunciare poi l'accaduto.