Nocera, investito operatore ecologico: fratture e trauma cranico

Frattura di una gamba, ferite al volto, trauma cranico. Sono le conseguenze di un incidente di cui questa mattina è rimasto vittima un dipendente della Nocera Multiservizi, l'azienda partecipata del Comune di Nocera Inferiore che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Ad investirlo mentre stava raccoglliendo dalla strada le buste della spazzatura, è stata una donna che si è poi fermata subito dopo l'urto.

L'uomo, 35 anni, è stato soccorso dai suoi colleghi. Un'ambulanza del 118 lo ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I.

Ha riportato la frattura della gamba destra e alcune ferite al volto. I medici lo hanno sottoposto anche ad una Tac al cranio per verificare possibili conseguenza per un sospetto trauma cranico. Su luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle 9 in via Napoli, la polizia municipale e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'impatto.