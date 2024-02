Salerno, 10 arresti oggi: intestazione fittizia di attività di bar e ristorazione

Dieci persone arrestate e undici attività sottoposte a sequestro. È questo l'esito dell'operazione messa in atto questa mattina dalla guardia di finanza del comando provinciale di Salerno. Agli arresti domiciliari vanno Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo, Carmine Del Regno, Vincenzo Casciello e Antonio Libretti. Divieto i dimora in Campania per Maria Rosaria D'Auria, Michelina Del Basso, Elisabetta Del Regno Donato Pasqualucci quest'ultimo destinatario anche della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio della professione.

L'accusa mossa dalla Procura di Salerno ed accolta dal gip del tribunale di Salerno è di intestazione fittizia di attività commerciali nel settore della ristorazione e dei bar.