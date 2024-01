Balordi in azione a Battipaglia dove sono state danneggiate alcune automobili in sosta nelle traverse del centro cittadino. Ad agire probabilmente un gruppo di ragazzi che ha graffiato con chiodi e chievi le automobili arrecando ingenti danni per centinaia di euro anche ad autovetture seminuove immatricolate da pochi mesi.

Episodi simili si erano già verificati nei mesi scorsi.