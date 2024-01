Castel San Giorgio, cadavere di uno straniero in una piazzola: giallo e indagini

I carabinieri di Castel San Giorgio insieme a quelli della Compagnia di Mercato San Severino stanno indagando sul ritrovamento di una persona trovata morta in strada, ieri sera, in località Trivio, a Castel San Giorgio. Il corpo di quello che sembrerebbe essere uno straniero era stato notato da alcune persone lungo un tornante che conduce a Santa Maria a Castello, in una piazzola. Da lì era partito l'allarme diretto alle forze dell'ordine. Insieme ai carabinieri era giunta sul posto anche un'ambulanza del 118. Il personale sanitario, insieme ad un medico, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Le indagini sono proseguite fino a notte, per cercare di risalire all'identità della persona trovata senza vita.

Del ritrovamento è stato avvisato anche il sostituto di turno, presso la procura di Nocera Inferiore. Allo stato, non è escluso che la morte possa essere riconducibile ad un malore ma ulteriori controlli andranno eseguiti per scongiurare ipotesi peggiori, come quella di un decesso provocato da circostanze differenti.