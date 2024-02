Hyundai, il primo EvStore d'Italia a Salerno: «Una grande intuizione»

Vincenzo Santoro, amministratore delegato di autosantoro, ha parlato in merito all'apertura del primo ev store Hyundai d'Italia a Salerno da parte del suo gruppo.

«Da quando nel maggio scorso aprimmo a Salerno i battenti del primo ev store Hyundai d’Italia sembra passato un secolo. Già, perché quell’investimento, oserei dire, quella scommessa fatta dal gruppo autosantoro, giorno dopo giorno si è rivelata una intuizione precursora dei tempi.

Il mercato della mobilità sostenibile che, come avviene per tutte le novità rivoluzionarie, inizialmente aveva incontrato comprensibili diffidenze da parte della clientela, da tempo pure in Europa e nel nostro paese sta attraendo un notevole interesse e registrando una significativa crescita.

Questo anche in virtù del fatto che la rete infrastrutturale - penso ad esempio ai punti di ricarica - si sta moltiplicando a vista d’occhio e in ogni dove; noi stessi, presso il nuovo salone di via Wenner, intendemmo renderne sin da subito disponibili a chiunque - h 24 - ben otto, dei quali due ultrafast.

Risulta evidente che lungo le arterie stradali e autostradali si vada via via riducendo il numero delle aree di servizio sprovviste di una postazione dedicata alle vetture elettriche.

Fermo restando i prioritari aspetti relativi alle scelte strategiche operate dalla Hyundai e da tutte le case produttrici in merito alla greenmobility, all’assenza di emissioni dirette di co2 e dunque alla tutela dell’ambiente, i vantaggi che si aggiungono a chi sceglie un’auto elettrica sono molteplici come una sensibile riduzione dei costi di gestione e di manutenzione, la circolazione è consentita nella maggior parte delle ztl ed il parcheggio è gratutito sulle strisce blu, oltre che all’esenzione del pagamento del bollo auto per 5 anni.»