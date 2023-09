Rubano bici elettriche e le caricano su un furgone, bloccati alla stazione e arrestati

Bloccati davanti alla stazione due uomini originari del napoletano, che avevano appena rubato due bici elettriche a Cava de' Tirreni, all'interno di un deposito privato. Ad intervenire sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Stato locale, che avevano intimato l'alt ad un furgone bianco con a bordo tre persone.

Al suo interno, dopo un controllo dei documenti dei tre, è stata trovata la refurtiva appena rubata. Per una donna, il terzo elemento a bordo del veicolo, scatterà probabilmente la denuncia a piede libero.

La refurtiva, restituita poi al legittimo proprietario, era stata depredata dall'interno di una struttura privata. Il colpo assomiglia molto a quello sventato dalla polizia, sempre a Cava qualche giorno fa, quando era riuscita ad individuare e a bloccare due uomini, in via Longo, intenti a scardinare la serratura di un garage privato.

Anche per loro c'era stato l'arresto in flagranza e il foglio di via, decisione giunta dopo la direttissima dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore. I controlli delle forze dell'ordine proseguono, specie nei weekend e nelle zone periferiche, per prevenire i tanti furti denunciati in passato.

Specie a danno di automobili, ritrovate in diverse occasioni anche in comuni vicini.