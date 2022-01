Rubano in un mega store, i proprietari diffondono le immagini dei ladri

Portano via diversa merce da un maxi store di proprietà di imprenditori cinesi, mettendo tutto nello zaino per poi dileguarsi. Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Il furto è avvenuto giorni fa, a Sarno, nei pressi dell'uscita autostradale. I gestori, probabilmente per velocizzare l'individuazione dei ladri, hanno poi condiviso le riprese del video attraverso i social.

APPROFONDIMENTI VALLO DI DIANO Sanza parte della copertura della scuola vola via per il forte:... LA CRIMINALITÀ Holding online gestita dai Casalesi: la scoperta a Salerno, 33... L'ISTRUZIONE Alburni, arrivano a cascata le ordinanze di chiusura scuole dei...

Ad agire sarebbero stati almeno in due, stando alle immagini. Danni ancora da quantificare, ma la merce portata via era molta. Pochi minuti sono bastati ai due per il colpo. L'episodio è stato denunciato alla polizia del commissariato di Sarno, che ora indaga sull'accaduto per risalire all'identità dei due malviventi. Sono state acquisite, come da prassi, anche le immagini interne della sorveglianza che forniscono un parziale identikit dei due banditi.