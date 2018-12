Lunedì 10 Dicembre 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 16:49

Spaventoso scontro tra tre mezzi sulla Salerno-Avellino. Lo schianto ha visto coinvolti un autoarticolato e altri due mezzi pesanti in direzione Sud. Il traffico si è bloccato all’altezza dello svincolo di Salerno. Nell'incidente è risultato coinvolto il mezzo di un circo adibito al trasporto di animali, che aveva all’interno sette tigri, di cui tre cuccioli. Uno dei mezzi si è capovolto. Per fortuna non si registrano feriti. Anche gli animali stanno bene. Sul posto la polizia stradale.