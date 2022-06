Paestum, «Canzoni al Vento» primo campus estivo per cantautori

Si svolgerà dal 15 al 18 giugno a Paestum (Sa) il campus estivo di songwriting Canzoni al Vento, progetto formativo organizzato e prodotto da Nu’Tracks. Ideatori del campus sono gli artisti Claudio «Gnut» Domestico (cantautore, chitarrista, produttore artistico e compositore di colonne sonore dalla lunga militanza nel circuito musicale italiano), il frontman del gruppo folk/rock Foja Dario Sansone (cantautore nonché disegnatore e regista presso la factory Mad Enterteinment) e Francesco Di Bella noto sin dagli anni 90 come cantante, compositore e leader della storica band partenopea 24 Grana.

«Il Dum Dum Republic si conferma punto di riferimento nello scenario musicale campano e nazionale - sottolinea Biancaluna Bifulco, titolare del beach club del Cilento - Siamo molto felici che Francesco, Dario, Claudio e tutti i ragazzi di Nu'Tracks abbiano scelto il Dum Dum per un camp dedicato alla scrittura della canzone d'autore. In 26 anni di attività, con le sole nostre forze e spinti dalla grande passione, abbiamo fatto ricerca di nuove sonorità, sempre fuori dalle logiche mainstream commerciali, valorizzando il talento e i concerti suonati dal vivo. Il Dum Dum ha creato un proprio suono distintivo, ospitando artisti straordinari e aprendosi sempre alle collaborazioni con altri festival. Siamo agli esordi di un cartellone estivo che si contraddistingue per le partnership straordinarie, con artisti incredibili che si alterneranno sulla nostra arena sul mare. Grazie per le emozioni di questi giorni, perchè parlare di musica ci arricchisce sempre. Buon camp a tutti e ci vediamo al Dum Dum per uno strepitoso concerto».

Il camp sarà strutturato come un vero e proprio Festival della canzone d’autore: masterclass, concerti serali (fruibili anche a chi non è iscritto al camp) e dibattiti contribuiranno a rendere l’intero evento un incubatore culturale di rilevanza nazionale per il circuito cantautoriale. Si vivranno momenti di musica unici e irripetibili: tanti artisti insieme che, in un’atmosfera di intimità e apertura al pubblico, daranno vita a delle esibizioni inaspettate e sorprendenti.

Il tutto all’interno di una cornice di Paestum che regala tramonti di indescrivibile bellezza, immersi nella natura e a pochi passi dal mare e dai famosissimi Templi. Spazio anche ai concerti - rigorosamente aperti a pubblico - che per cinque appuntamenti esclusivi completeranno un'irresistibile combinazione di mare, cultura e storia dove è garantita la convivialità, in sinergia con l’ambiente e i formatori. Ogni giorno a fine corso i formatori, allievi e special guest si trasferiranno in riva al mare per l'esibizioni dal vivo.