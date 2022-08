Chiudono tre punti vendita Etè a Salerno, Vicinanza: «I posti di lavoro vanno tutelati»

«Sapevamo della solidità e stabilità del marchio Etè e ne siamo fieri la crisi è solo della Medacarni. Il nostro compito è tutelare il lavoro ed i lavoratori e visto che ormai da dall'inizio del Covid 19 la stessa Medacarni in sofferenza economica è stata costretta ad indebitarsi pur di mantenere con la speranza di superare ma non c'è la fatta.

APPROFONDIMENTI LA FINANZA Bcc Napoli, ok al bilancio semestrale con utile lordo di oltre 2... L'AMBIENTE Fermo pesca nel mare Adriatico, poi toccherà al Tirreno: stop... IL PATTO Accordo tra Popolare Bari e Banca del Sud per l'acquisizione di 4...

Il nostro invito e stato quello di chiedere ai creditori di intervenire magari compensando tra crediti e debiti pur di tenere è salvare e sanare sia i punti vendite che i lavoratori per il bene comune del territorio salernitano. Quello di oggi è l'ultimo giorno di lavoro per i dipendenti per tre punti vendita (via Caterina, via San Leonardo presso la galleria Mediterraneo e via Posidonia). Le istituzioni e gli imprenditori del settore intervengano per salvare i livelli occupazionali. Ci si indigni di meno, si pensi di più all'economia salernitana». Così Gigi Vicinanza, della Filp Cisal Salerno, interviene sulla vertenza che vede coinvolti i dipendenti dei supermercati a marchio Eté gestiti dalla Medacarni.

«Per i lavoratori di Medacarni è stato già firmato l'accordo Sindacale per coprire i dipendenti degli ammortizzatori sociali previsti il giorno 28 luglio scorso. Tuttavia, la Filp Cisal chiede ancora ai maggiori creditori di prelevare Medacarni per salvaguardare i lavoratori in organico per non danneggiare ulteriormente l'economia salernitana», ha concluso Vicinanza.