Salerno Green Forum, parte la sfida per la transizione ecologica

Fornire strumenti concreti per lo sviluppo di conoscenze, competenze e know-how su tematiche green, indispensabili per affrontare le diverse sfide poste dalla transizione ecologica, sono questi alcuni degli obiettivi del «Salerno Green Forum», progetto ideato e promosso da Fondazione Carisal, grazie al contributo di Consorzio Nazionale Imballaggi ed il patrocinio dell’Ente d’ambito - Ato Salerno, in collaborazione con diversi soggetti del territorio. Diverse le iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, dalle giornate di studio e di riflessione, ai dibattiti, alle mostre sul green, che si intendono organizzare presso la sede del Salerno Green Forum, al fine di diffondere la cultura della tutela ambientale. Sono previsti inoltre, percorsi di formazione e di aggiornamento sulla normativa ambientale per i referenti degli Uffici tecnici dei 161 Comuni rientranti nell’ente d’ambito Salerno e attività formativa rivolta a studenti e docenti delle scuole superiori di Salerno e provincia sulla gestione, il recupero e il riciclo e inquadramento di rifiuti (plastica, vetro, alluminio, carta, rifiuti elettronici etc.), sulle best practice di imprese green di successo e dei Consorzi di filiera e su altre questioni di attualità legate all’ecologia, all’ambiente e all’inquinamento.

Si stacca una giuntura del Viadotto Gatto, danni a un tir e olio sulla careggiata: traffico in tilt

Le attività di Salerno Green Forum sono state presentate giovedì 13 luglio presso il Complesso San Michele, che sarà appunto la sede operativa del Forum, dove sono intervenuti, in rappresentanza degli enti coinvolti: il presidente di Fondazione Carisal, Domenico Credendino, con il direttore, Francesco Paolo Innamorato; Fabio Costarella, responsabile dei Piani di sviluppo centro-sud Sud Conai - Consorzio nazionale Imballaggi; Giovanni Coscia, presidente dell’Eda, Ente d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ato Salerno.

Il presidente Credendino ha dichiarato: «La Fondazione Carisal ha avuto da sempre una particolare attenzione per gli interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio ed alla tutela e sostenibilità ambientale e, in tale direzione, ha inteso rafforzare il proprio impegno in questo settore per il prossimo triennio, attraverso una programmazione strategica orientata alla promozione della cultura ambientale e inserendo, nel Piano programmatico pluriennale 2023-2025, quale nuovo settore di intervento, protezione e qualità ambientale, che si aggiunge agli altri quattro individuati per l’attuazione della propria mission istituzionale».