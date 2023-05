Salerno, laureata Unisa premiata dalle case automobilistiche estere

In occasione dell’assemblea generale dei soci dell’Unrae, l’Associazione delle case automobilistiche estere presenti in Italia, il presidente Michele Crisci ha consegnato le Borse di studio per le migliori tesi di laurea in marketing automobilistico. I vincitori della 22a edizione sono quattro studenti, laureati con voti uguali o superiori a 105/110 come previsto dal bando. Da segnalare la prevalenza di neolaureate, tre premiate su quattro, a testimonianza del consolidato interesse femminile nei confronti dell’auto, sia come prodotto sia come oggetto di analisi e studio.

I vincitori della 22a edizione: Marco Barin, Università di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Economia e Marketing, tesi: La mobilità sostenibile e l’utilizzo dell’auto elettrica nel mercato italiano: la prospettiva del consumatore. Mara Ghislandi, Università di Bergamo, Facoltà di Economia e Marketing, tesi: Settore automotive e trend innovativi: il caso Tesla. Valentina Rosa Saia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze della Comunicazione, tesi: L’heritage marketing nel settore automotive. Francesca Sammartino, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia e Marketing, tesi: Neuromarketing e Brand Association: le neuroscienze a supporto del settore automotive nell’ottica della Service-Dominant Logic.