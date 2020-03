Doppio appuntamento con il #fuorifestival di Salerno Letteratura. Giovedì 5 marzo, alle ore 18, al Salone dei Marmi del Comune di Salerno, si terrà la visione del docufilm “Raccontare il festival”, realizzato dagli studenti dell'Università degli Studi di Salerno e, a seguire, la presentazione del libro di Paolo Di Paolo “Lontano dagli occhi” (Feltrinelli) con l'autore e Gennaro Carillo, professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa e all'Università Federico II di Napoli.



Per gli amici del festival sarà anche l'occasione per conoscere due dei tre direttori artistici che, insieme allo scrittore Matteo Cavezzali, accompagneranno l'ottava edizione del festival, in programma a Salerno dal 13 al 21 giugno. Interverranno il sindaco Vincenzo Napoli, il rettore Vincenzo Loia, il presidente Scabec Antonio Bottiglieri, Pina De Luca, docente di Estetica e delegata di ateneo per le arti, l'assessore comunale alla cultura Antonia Willburger e il direttore organizzativo e fondatrice del festival Salerno Letteratura Ines Mainieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA