Salerno, agli studenti del Tasso i premi degli ex allievi

Si svolgeranno giovedì alle ore 17.30 nell'aula magna del liceo Torquato Tasso di Salerno le cerimonie di assegnazione dei premi conferiti, come ogni anno, dall'Associazione degli ex allievi del liceo presieduta da Roberto Mignone. Ecco il programma.

Il premio Aristide e Phyllis Laurenzi consiste in 500 euro messi a disposizione dall’ex alunno e socio dell’Associazione Aristide Laurenzi e dalla sua consorte Phyllis Conca Laurenzi ed è rivolto agli alunni che frequentano la quinta classe del Tasso. Il vincitore è stato selezionato tra coloro che hanno sostenuto una prova scritta consistente nella risposta in lingua inglese a otto domande, formulate in lingua inglese, sulla letteratura latina. La commissione è composta dai soci: preside Licia Gentile e prof.ssa Alessandra Ferraiolo. Il premio Maria Pia Bertolino - gli anni del liceo, di 500 euro, viene offerto dalla ex alunna e socia dell’Associazione Maria Pia Bertolino ed è rivolto agli alunni che frequentano la quinta classe per sviluppare nelle giovani generazioni il mito degli anni definiti più belli. Il vincitore è stato selezionato tra coloro che hanno sostenuto una prova scritta consistente nella stesura di un libero componimento sugli anni trascorsi al liceo contestualizzando l’esperienza di studio nella società del momento. La commissione è composta dai soci Roberto Mignone, Paolo Trucillo e Francesca Carusone. Infine il premio Conoscere la città - la toponomastica cittadina collegata al liceo Tasso, dedicato al prof. Ferdinando Lanzalone, finanziato dall’ex allievo Gianni Nunziante e rivolto agli alunni che frequentano la terza classe. Il premio, che si prefigge una maggiore conoscenza della città e della sua storia collegata al liceo Tasso, prevede che alunni o gruppi classe preparino una relazione approfondita sulla strada prescelta e che comprenda: storia del personaggio, illustrazione e fotografie della strada o piazza, interviste a cittadini residenti e commercianti della zona, ed altro. La somma stanziata di mille euro è stata suddivisa in tre premi: 500 al 1° classificato, 300,00 al 2° classificato e 200,00 al 3° classificato. La commissione è composta da Roberto Mignone, Eleonora D’Elia e Rubina De Stefano.