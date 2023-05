Salerno, un altro scudetto in Campania: la Jomi campione d'Italia per la nona volta

La pallamano femminile italiana torna a parlare campano, grazie alla Jomi Pdo Salerno che, dopo una sola stagione di astinenza, è riuscita a cucirsi nuovamente il tricolore sulle maglie. Una vittoria meritata, quella delle ragazze allenate da Francesco Ancona che hanno conquistato lo scudetto davanti al proprio pubblico. In un Pala Palumbo strapieno, con la presenza anche di una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti, le salernitane hanno battuto l’Handball Erice, per 35 a 30, chiudendo nel migliore dei modi la serie di finale dei playoff.

Sfida combattuta, con le due formazioni giunte a gara 3 con una vittoria per parte. All’andata, in Sicilia, si erano imposte le padrone di casa per 29 a 23, mentre la Jomi aveva pareggiato i conti domenica scorsa. Con questa vittoria la Jomi si è confermata la squadra più forte dell’ultimo decennio in Italia.

Negli ultimi dieci campionati, la formazione cara al presidente Mario Pisapia ne ha vinti sette, lasciandone due a Conversano ed uno al Brixen. Gli altri due scudetti, comunque, risalgono al 2009/10 ed alla stagione seguente.