Salernitana, Fimmanò va in tv con la parrucca azzurra per festeggiare lo scudetto del Napoli

Anche Francesco Fimmanò cade nella trappola dello scudetto del Napoli e in diretta si presenta con una parrucca azzurra per celebrare la vittoria degli azzurri. È diventata immediatamente virale e sta facendo molto discutere sui social l'immagine del legale della Salernitana (e consigliere del presidente della società Danilo Iervolino) che ieri sera durante il programma “L'Infedele” su Televomero ha mantenuto la promessa di tingersi i capelli azzurri in caso di vittoria del campionato.

Gli screzi tra Napoli e Salerno erano cominciati qualche settimana fa dopo il match finito 1-1 al Maradona e ai tifosi granata sembra non essere andata giù la scelta dell'avvocato: «Lavoro per la Salernitana, ma non posso cambiare la squadra del cuore» le parole del napoletano Fimmanò.